今日2日は晴れた所が多く、関東から九州のあちらこちらで最高気温が25℃以上の夏日になりました。特に関東では昨日より大幅に高くなり、東京都心27.5℃など今年一番の暑さとなった所もありました。明日3日(日)は暑さがおさまり、6日(水)まで夏日の所は少ない見込みです。ただ、5連休明けは再び暑くなるでしょう。5連休初日は夏日続出今年一番の暑さも今日2日、本州付近は高気圧に緩やかに覆われ、広い範囲で晴れています。たっぷ