【持丸修一 78歳名将の高校野球論】#88【前回を読む】密かに燃やしていた山梨学院への対抗心…専大松戸のセンバツ準々決勝までを振り返るこのコラムが掲載される2日、専大松戸は準決勝で拓大紅陵と戦います。こう聞くと、驚かれる方もいるかもしれません。なにしろ、つい3月末に春のセンバツを終えたばかりですからね。息をつく間もなく春季千葉大会に臨んでおります。初戦から順に、千葉経大付戦（9-2）、市松戸戦（13-6）