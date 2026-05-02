松木玖生、平河悠も関わるチャンピオンシップ昇格争いの行方はイングランド2部チャンピオンシップの熾烈な昇格争いの行方は最終節まで目が離せない。MF坂元達裕が所属するコベントリー・シティがすでにリーグ制覇と昇格を決めている。残りは自動昇格となる2位チームと、3位から6位チームによって争われるプレーオフ勝者が来季プレミアリーグへ昇格する。最終節は現地時間5月2日に一斉開催で行われる。2位で自動昇格のチャン