ゴールデンウイーク後半の5連休が5月2日から始まりJR高知駅には多くの観光客や帰省客の姿が見られました。午前9時ごろのJR高知駅です。5月2日はゴールデンウイーク5連休の初日ということもあって駅改札口には多くの人が見られ岡山発の特急「南風」が到着するとたくさんの帰省客や観光客が降りてきていました。■帰省客「きのう強風で瀬戸大橋が通れなくて岡山で１泊した」「高知でおじいちゃんおばあち