◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（２日・エスコンフィールド）オリックスのボブ・シーモア内野手が「７番・一塁」で先発し、第１打席に３号２ランを放った。４点を追う２回無死一塁、カウント１―１から日本ハム・古林睿煬の直球をフルスイング。速報アプリ「ＮＰＢプラス」によると、打球角度２３度、打球速度１７６キロの弾丸ライナーを右翼席に突き刺した。一時、２点差に迫る一発に「初球は少しタイミングが遅れてし