◆春季高校野球神奈川県大会▽５回戦横浜８―６桐光学園（２日・横浜スタジアム）２３年秋季大会以来となる３年ぶりの県大会決勝進出を狙った桐光学園が横浜に６―８で敗れ、準決勝敗退となった。２回に１番・黄泰崇（３年）の２点適時打で先制も、先発の林晃成（３年）が４回に３つの四球を与え、横浜の８番・小林大雅（２年）に同点の適時打を浴び降板。その後後続が逆転を許した。９回に連打で２点差まで詰め寄ったが、届か