元サッカー女子日本代表でタレント・丸山桂里奈（43）が2日、自身のインスタグラムを更新。タレントのホラン千秋（37）との仲良し2ショットを披露した。「久々に」と書き出した丸山。ホラン千秋とオフを楽しむ姿を公開。「毎日連絡はしてるから会ってない感覚はなくて、、、でもだいぶ会えてなくて!!」と久しぶりの再会を報告した。ホランのカフェや飲食店での様子を公開。「まったりゆったり癒された時間だったよっ。ありが