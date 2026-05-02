歌手の華原朋美（５１）が１日、８月３０日の埼玉を皮切りに、来年３月まで全国ツアー（１９都市１９公演）を開催することを発表した。あわせて、大病で手術を受けていたこと、治療を終えたことを公表した。華原は２日、インスタグラムに、「１年ぶりのコンサートツアーが決まりましたいつも応援してくださるファンの皆様のお陰で私はステージに立ってマイクを持って歌うことが出来るのはファンの皆様のお陰だと思ってい