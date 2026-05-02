◇パ・リーグロッテ―西武（2026年5月2日ZOZOマリン）2026年度のパ・リーグタイトルパートナーであるパーソルグループによる冠協賛試合「パーソルDAY」として開催され、お笑いコンビ「カカロニ」始球式に登場した。パーソルグループのブランド「PERSOL（パーソル）」が誕生して今年で10周年を迎えることにあたり、同じくコンビ結成10周年を迎える人気芸人「カカロニ」に白羽の矢が立った。打者を石川慎、捕手は宮崎竜