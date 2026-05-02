唐沢寿明（62）が2日、横浜市内のローソン・ユナイテッドシネマSTYLE−Sみなとみらいで行われた主演映画「ミステリー・アリーナ」（堤幸彦監督、22日公開）横浜国際映画祭舞台あいさつに登壇。自身が演じる、国民が熱狂する生放送の推理クイズ番組「ミステリー・アリーナ」の司会者・樺山桃太郎の所業を目の当たりにした観客に向かって「顔つきを見ると、僕に相当、ムカついている様子が感じ取れるんですが…役ですのでね。僕の