三井農林は4月23日から日東紅茶公式サイトでお笑い芸人AMEMIYAさんが「水出しアイスティー、はじめました。」のキャッチコピーを前面に押し出して熱唱する「日東紅茶 水出しアイスティー」の動画を公開している。「日東紅茶 水出しアイスティー」を春夏の風物詩として定着化を図るのが狙いとみられる。動画は「水道水には負けるけど」編、「ペットボトルには負ける説あるけど」編、「フルーティな俺」編の3編を用意し、いず