コカ・コーラボトラーズジャパン（CCBJI）は、神奈川県海老名市で災害対応型自動販売機の動力にポータブル電源を活用する。4月23日、ハードウェアメーカーのアンカー・ジャパンと海老名市との3者で同市における災害時の対応強化を目的とした「災害時における電源確保のためのポータブル電源の提供に関する協定」を締結した。同協定に基づき、市役所および市内の学校やコミュニティセンターなど約30カ所の避難所にアンカー・