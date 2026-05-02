松下洸平が、今夏の新曲リリースおよび2027年春の全国ホールツアーの開催を発表。また、新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：【画像あり】松下洸平、5月1日に行われたファンクラブイベントの模様） 本情報は、5月1日に行われたファンクラブイベント『K’s Room Presents KOUHEI MATSUSHITA FCイベント2026 ～Casa Hey～』にて発表されたもの。 松下の新曲リリース