3試合ぶりにホームランを放ち、チームの連勝に貢献した村上(C)Getty Imagesもうどうにも勢いは止まらない。現地時間5月1日、ホワイトソックスの村上宗隆は、敵地でのパドレス戦に「2番・一塁」で先発出場。2回の第2打席に3試合ぶりとなる13号3ランを放ち、本塁打数でメジャー単独トップに浮上した。【動画】「誰もが彼の全打席にクギづけ」村上宗隆、圧巻の13号3ランをチェック絶好機を逃さなかった。2回二死一、三塁の第2打