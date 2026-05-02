大学院で災害報道の研究をするために２０２３年５月から日本テレビを休職していた岩本乃蒼アナウンサーが、この春から復職したと伝えた。２日に自身のインスタグラムで報告し、第１子を出産したことも明らかにした。⁡２３年１０月以来となる投稿で、「この春 日本テレビに復職いたしました」と発表。「休職中、関西大学大学院 社会安全研究科にて災害報道に関する学びを深める時間を得られたこと、また出産を経験するな