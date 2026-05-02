◆パ・リーグロッテ―西武（２日・ＺＯＺＯマリン）西武が２回に２点を先取した。先頭・ネビンの左翼フェンス直撃打、小島の遊失、好調・平沢の右前安打で無死満塁のチャンスを演出すると、１死満塁から源田がロッテの先発・田中のボールをしっかりと見極め、押し出し四球を選んで１点を先取した。なおも１死満塁、９番・滝沢は田中との「新潟対決」で遊ゴロを放ち、その間に２点目を刻んだ。レオ軍団が先取点を奪い、優位