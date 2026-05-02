大相撲の夏場所（１０日初日、東京・両国国技館）に向け、幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）が２日、東京・板橋区にある湊川部屋に出稽古した。同・若ノ勝（湊川）、同・隆の勝（同）らとの稽古では頭からぶつかる激しい立ち合い。１８番で１０勝。４月の春巡業は首痛で途中休場したが、お構いなしの相撲に「ちょっとやりすぎたかな。でも、首とか頭から行かないと意味がないので。ごまかしながらやっても意味がない」とうなずいた。都