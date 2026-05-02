お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」の兼近大樹のコーデショットが反響を呼んでいる。２日までにインスタグラムで「２０２６年春夏コレクションカマし」と書き始めると、高級ブランド「アルマーニ・エクスチェンジ」に身を包んだコーデショットを公開。「＃おしゃれぶっこき＃文言あってんのか＃それっぽい投稿」とハッシュタグを添え「コンテンポラリーでフレッシュなスタイルをエクスプレッション。クリーンなシルエットのニュートラ