2日午前9時20分ごろ、新庄発東京行きの山形新幹線つばさ128号の乗務員が板谷（山形県米沢市）―庭坂（福島市）間で倒木を発見し、停車した。この影響で山形新幹線は一時運転を見合わせたが、倒木撤去作業が完了し、午後1時45分ごろから運転を順次再開した。上下線の一部列車に遅れや運休が発生した。山形新幹線は在来線と同じ区間を走る「ミニ新幹線」。