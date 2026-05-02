【香港共同】ドイツ公共放送ドイチェ・ウェレは2日までに、香港国家安全維持法（国安法）違反などの罪で懲役20年の判決が確定した民主派香港紙、蘋果日報（リンゴ日報）創業者、黎智英氏（78）に「言論の自由賞」を授賞すると発表した。香港政府は「犯罪行為と報道の自由を混同し香港の名誉を傷つけようとしている」と批判した。ドイチェ・ウェレは独立系ジャーナリズムの活動空間が制限される香港で「大きなリスクを冒して報