◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（２日・エスコンフィールド）史上７球団目の通算５０００勝へ王手を懸けた日本ハムが初回に４点を先制した。２死一、二塁から５番・レイエスが左中間への適時二塁打で先制すると、なお２死二塁で清宮幸が右翼二階席に飛び込む特大の６号２ランを放った。飛距離は１２２メートル、４月９日の楽天戦（楽天モバイル最強）以来の一発だった。試合前まで防御率０・６２だったエスノーザから一挙４