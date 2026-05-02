タレントの北斗晶が5月1日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介が入手したという、フランス産発酵バター・エシレの専門店『エシレ・メゾン デュ ブール』のバターケーキを絶賛した。【映像】北斗晶、2歳初孫を含む親子3世代で野菜を収穫この日、北斗は「今日は親子でロケをさせていただきました〜!!」と報告し、長男・健之介さんと健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛との3ショットを公開した。また「話は変