◇ナ・リーグドジャース2−7カージナルス（2026年5月1日セントルイス）ドジャースのエメ・シーハン投手（26）が1日（日本時間2日）、敵地でのカージナルス戦に先発。4回2/3を8安打4失点で今季初黒星を喫した。初回2死二、三塁のピンチで自らのボークにより、先制点を与えると直後にゴーマンに高め直球を狙われ2ランを被弾。立ち上がりに3失点した。3回にもバールソンにソロ本塁打を浴び、5回持たずにマウンドを降りた。