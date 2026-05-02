女優の山口智子（61）が2日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演し、ワークライフバランスについて語った。1カ月ほど前まで、スペインへ旅行していたという。「最近、“休め休み推進本部”っていうのを自分の中で立ち上げている」。ユーモアをまじえて明かし、「とにかく賢く休まないと、ちゃんと仕事で結果を出せないと、最近めちゃくちゃ感じているので、1カ月半、休みまくって、ちょうど