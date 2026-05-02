「阪神−巨人」（２日、甲子園球場）フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルを獲得し、今季限りで現役を引退した坂本花織さん（２６）が始球式を務めた。「世界選手権やオリンピックと同じくらい緊張しました」という言葉とは裏腹に、堂々のフォームで投球。捕手・伏見のわずか手前でワンバウンドしたようにも見えたが、坂本さんは「ノーバンで届いてうれしかった」と“ギリギリノーバンウンド”の投球に満足げ。フィ