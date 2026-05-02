お笑いコンビ、ナイツの土屋伸之（47）が2日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。日大芸術学部で驚いた授業について語った。土屋は日大芸術学部美術学科の編入試験に合格し、この春から同大に通っている。ゲストの女優山口智子から「どうですか？学びやに行ってみて」と新生活について問われると、「本当に毎日楽しいです。自分の知らないことを教え