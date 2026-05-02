テレビ朝日系「キョコロヒー」が４月２７日に放送され、元日向坂４６の齊藤京子、女性芸人・ヒコロヒーがＭＣを務めた。この日は、ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ・川島如恵留、銀シャリ・鰻和弘が、一人旅の魅力を齊藤にプレゼンした。海外旅行のリスクが話題になると、ヒコロヒーは海外旅行中にスリ被害にあったことを回想。「そんとき、一人旅じゃなかったんですけど。２人ぐらいの連れと一緒に歩いてて。タバコを２箱しか持