タレントの小倉優子が5月1日に自身のアメブロを更新。1人でとった昼食の内容を明かした。【映像】小倉優子、“和食に寄りがち”長男への手作り弁当を公開この日、小倉は「あまり載せていない私一人の時のお昼ご飯」と切り出し、食卓の写真を公開。「今日は、賞味期限が6日過ぎた納豆ご飯と鮭でした」と食事の内容について告白した。続けて、洗い物を減らす工夫として「一人だと、とにかく洗い物を少なくするため鮭は、焦げな