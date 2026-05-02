お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が2日、Xを更新。タモリ（80）をめぐる人気ユーチューバーのヒカルの発言に再び言及した。ヒカルがYouTube動画内で「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」と発言したことにより物議を醸している。真栄田は4月28日にも「タモリさんは最高に面白い愛の人です」などとXに投稿していたが、2日に再び言及した。真