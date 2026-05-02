国会議事堂日本国憲法は3日、1947年の施行から79年。2月の衆院選で自民党が圧勝し、高市早苗首相（党総裁）は来年の改正国会発議を視野に入れる。衆院で与党は大災害時などの緊急事態条項創設を巡る議論を主導。少数与党の参院では、一部野党も支持する参院選の「合区」解消が焦点に浮上した。現憲法が初の改正に向かうのか、岐路に立っている。首相は4月の党大会で「時は来た。改正の発議について、めどが立ったと言える状態