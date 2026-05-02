女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）が2日放送のNHK「とちスペりんと直美の『風、薫る』見上愛×上坂樹里トークショー」に出演。ヒロインを務める同局の連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）について話した。栃木県・那須の元家老の家に生まれ、細やかではあるが不自由のない暮らしを送ってきたりんを演じる見上は、上坂より一足先に向かえたクランクインについて「一本道を妹の安ちゃんと歩