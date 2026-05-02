お笑いタレントのだいたひかるが5月1日に自身のアメブロを更新。引越しを考えている大きな理由の1つを明かした。【映像】西野未姫の“3LLDDKK”の自宅（複数カット）この日、だいたは「引越す理由」というタイトルでブログを更新。「色々ありますが大きな理由の一つに、今年更新なのですが…」と切り出し、住んでいるマンションの駐車場が「80組待ち」であると告白した。続けて「近くのと言っても、そんなに近くもない駐車場