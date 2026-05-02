「日本ハム−オリックス」（２日、エスコンフィールド）日本ハム・清宮幸が初回、打った瞬間それと分かる、６号２ランを放った。初回、レイエスの左中間への２点二塁打で先制した直後。なおも２死二塁で続く清宮幸がオリックス先発エスピノーザの真ん中に甘く入った１４３キロをとらえた打球が右翼２階席で弾んだ。４月９日・楽天戦以来の本塁打は完璧な一撃。清宮幸はスタンドインを確信したようにゆっくりと一塁方向へ向