作家の乙武洋匡氏（50）が2日、自身のXを更新。子どもの率直な発言に苦笑した。乙武氏は「さっき行楽客でにぎわう電車に乗っていたら、近くに立っていた男の子が、『いいなあ、手足しまえるんだ』とお母さんに言っていました」と泣き笑いの絵文字を添えて報告。「現場からは以上です！」とユーモアを交えてつづった。ユーザーからは「これをネタにできる乙武さんが、素晴らしい！」「笑いに昇華する乙武様の懐の深さ」「乙武さんの