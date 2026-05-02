けさ、茨城県東海村の海岸で潮干狩りをしていた男性2人が海に流され、行方がわからなくなりました。現在、海上保安部による捜索が続いています。きょう（2日）午前9時半ごろ、東海村の豊岡海岸で「貝を取っていた男性2名が流された」と消防に通報がありました。海上保安部によりますと、久慈川河口付近で潮干狩りをしていた4人のグループのうち、3人が流され、1人は自力で岸に上がりましたが、20代と30代の男性2人が行方不明になっ