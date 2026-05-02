俳優堺雅人（52）主演のTBS系日曜劇場「VIVANT」公式SNSに2日、4日連続となる意味深イラストが投稿された。23年放送の第1シーズンで富栄ドラム（34）が演じた人気キャラクター、ドラムのイラストがX、インスタグラム、TikTok（ティックトック）それぞれのアカウントにアップされた。これまでは赤ワイングラスを持つ女性、黒いボディースーツを着たショートヘアの人物、ひげをたくわえた白髪の男性と、謎のキャラクターが続いていた