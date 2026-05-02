宮城県の航空自衛隊松島基地のアクロバットチームで活躍し、退役したブルーインパルスのT-4“731号機”が同県「道の駅 東松島」の新たなシンボルとして2026年2月末より常設展示されています。全国の道の駅で、退役機の常設展示は初めての取り組み。今回展示される731号機は、1998年長野オリンピックや2002年日韓合同開催ワールドカップの会場上空で展示飛行を行った機体です。同基地の公式X（@matsushimabase）では移設の様子を全3