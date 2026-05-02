脳振とう特例措置で出場選手登録を抹消されている巨人・泉口友汰内野手（26）が2日、ジャイアンツタウンスタジアムでのファーム・リーグ広島戦前の練習に参加した。試合直前のシートノックでは、遊撃で軽快な動きでゴロをさばいた。フリー打撃も行い「（ボールの）見え方がおかしいとかはなかったので、スムーズに入っていけるんじゃないかなと思います」と笑顔。3日の同リーグ広島戦で実戦復帰する見込みだ。泉口は、21日の