バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が、2日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。長嶋一茂（60）の過去の週刊誌の記事に疑問を呈した。番組では「箱根3時間SP」として、箱根にまつわる企画を行った。一茂は父・茂雄さんの芦ノ湖の別荘で週刊誌に撮られたことにふれ「プロになる前。21歳のときで同じ立教大学の女の子がいるんですけど、その子と箱根行こうかって言って、父親の別荘に2、3時間。日帰りで