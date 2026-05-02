◆女子プロゴルフツアーＮＴＴドコモビジネスレディス第２日（２日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）３日間短縮競技の第２ラウンドが行われ、ツアー３勝の菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が２位で出て６バーディー、１ボギーの６７をマークし、通算１２アンダーに伸ばした。ホールアウト時点では単独首位に浮上した。圧巻の飛距離で大ギャラリーを湧かせた。前半の１４番までに３つ伸ばし、１６番パー４