◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（２日・エスコンフィールド）オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が、悔しい立ち上がりとなった。初回、１死からカストロに右前へ運ばれると、２死後に郡司を四球で歩かせて一、二塁のピンチを招く。続くレイエスに左中間への２点二塁打を浴び、先制点を献上。左翼手・中川が懸命に追いかけたが、惜しくもグラブからこぼれた。なおも２死二塁からは、清宮幸に右越え２ランを被弾。