◆ファーム・リーグ巨人―広島（２日・ジャイアンツタウン）左第５中手骨骨折から復帰したリチャード内野手（２６）が、いきなりスタンドを沸かせた。「４番・一塁」で先発出場。初回に１点を先制して、なおも１死一塁で迎えた第１打席、カウント１―０から左腕・佐藤柳の直球を捉えた打球は中堅への大飛球。逆風に押し戻され中飛に倒れたものの、スタンドからは大歓声が沸き起こった。３月１１日のオープン戦・ソフトバン