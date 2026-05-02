◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２日・甲子園）フィギュアスケート女子でミラノ五輪銀メダル、世界選手権で４度目の優勝を果たして現役引退した坂本花織さん（２６）が、始球式に登場した。神戸市出身の坂本さんは、これまでの感謝の気持ちを込めた背番号「３９」（サンキュー）のユニフォームに身を包み、力強いフォームで投げた球は捕手手前でバウンドしてキャッチされた。以下は投球後の一問一答。ー 投げ終えて振り返