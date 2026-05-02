【モデルプレス＝2026/05/02】女優の山崎紘菜が4月30日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。【写真】32歳171cm美人女優「カッコいい」と話題の美脚ショット◆山崎紘菜、スラリ美脚輝くミニスカ姿披露山崎は、3月27日発売の雑誌「25ans」（ハースト婦人画報社）5月号のオフショットを投稿。フォトグラファーのTERUO HORIKOSHI氏によって撮影された写真には、黒のジャケットにアシンメトリーのデザインが施されたベ