◇春季高校野球神奈川県大会準決勝横浜8―6桐光学園（2026年5月2日横浜スタジアム）春季高校野球神奈川県大会の準決勝が行われ、横浜が8―6で桐光学園に競り勝ち、2年連続29度目の関東大会（16日開幕、千葉）出場を決めた。今秋ドラフト1位候補の最速154キロ右腕・織田翔希（3年）は11安打6失点で完投勝利を挙げた。152キロをマークした直球を軸に186球を投げきり「投げきったことよりも（序盤の）入りの弱さが課題とし