◇阪神大学野球春季リーグ第4節1回戦関西国際大8―1大阪産業大（7回コールド）（2026年5月2日ほっともっとフィールド神戸）大阪産業大が今季4敗目を喫し、3季連続優勝の可能性は極めて難しくなった。1回表、先発したエース竹内悠真（4年、如水館）が先頭打者に四球を与えると、6安打を集中され6失点。1回をもたずに降板した。市川哲也監督は「竹内は疲れではないと思いますが、何か狙われていた感じでした。仕方ないで