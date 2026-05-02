日本テレビの岩本乃蒼アナウンサー（34）が2日、自身のインスタグラムを更新。休職中に出産していたことを報告した。岩本アナは2023年3月末で5年半担当した「newszero」を卒業。5月から同局を休職、大学院に進学し、災害報道の研究をしていた。プライベートでは20年に同期の営業局社員と結婚しており、同局の「キャリアサポート休職制度」を活用し、夫の転勤地の大学院に進学した形となっていた。今年4月から復職しており