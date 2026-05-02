◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2026年5月2日エスコンフィールド）開幕から4戦4勝と好調だったオリックス先発・エスピノーザが、初回からつかまった。1死からカストロに右前打を浴びると、続く野村の投ゴロで2死二塁に。郡司にはフルカウントから8球目の際どいコースがボール判定となり、四球で一、二塁となった。5番・レイエスに3球目を捉えられると、左翼・中川がグラブに当てながらも捕球できず、ボールが転が