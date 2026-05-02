ＮＨＫ「土スタ」が２日、放送され、同局の人気ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作「泉京香は黙らない」（５月４日放送）に出演する飯豊まりえが生出演した。飯豊は２０２５年５月、同シリーズで共演した岸部露伴役の高橋一生と結婚を発表している。「岸部露伴」シリーズのＶＴＲが流れ、夫婦となった高橋と飯豊の場面が続々。ＭＣの近藤春菜は「露伴先生と本当にいいコンビですよね」としみじみ。ＳＮＳ上では「高