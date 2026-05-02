日本テレビ岩本乃蒼アナウンサー（34）が2日、自身のインスタグラムを更新。復職と出産を報告した。「この春日本テレビに復職いたしました。休職中、関西大学大学院社会安全研究科にて災害報道に関する学びを深める時間を得られたこと、また出産を経験するなど私にとってかけがえのない、ユニークな3年間となりました」と報告。関西大大学院学位記授与式の写真を公開した。「久しぶりの汐留。会社も、社会も、そして私自